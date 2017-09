Poluição visual gera polêmica, mas justiça determina ordem

A reunião que tratou da poluição visual, realizada na noite da última quinta-feira, 21 de setembro, no auditório do Centro integrado e Monitoramento e Emergência (Cisem), foi, de acordo com a assessoria de prefeitura, uma missão de paz. “Marcamos este encontro para nos colocarmos à disposição, de forma a responder a resolver a questão em paz”, anunciou o vice-prefeito Amauri Sodré.

Durante a reunião foram abordados assuntos referentes às notificações que a Prefeitura enviou ao comércios, a sentença da Justiça, e a lei que dispõe sobre a poluição visual. Todas as dúvidas apresentadas foram pacientemente sanadas.

Muitas e variadas críticas foram tecidas contra o Decreto Municipal n.º 977/2010, baixado pelo então prefeito João Afonso Sólis, Jango, para regulamentar a Lei nº 2.715, de 15 de setembro de 1993, que passou a organizar as publicidades em vias públicas. O decreto divide os anúncios em três categorias: indicativos, publicitários e orientadores. Indicativo transmite mensagem de propaganda relativa à indicação ou identificação de propriedade ou da atividade exercida no móvel ou imóvel em que está instalado, bem como a mensagem relativa ao endereço ou à localização dos estabelecimentos. O publicitário, que objetiva lucro, comunica qualquer mensagem de propaganda, sem caráter indicativo, colocado no próprio local onde a atividade é exercida ou fora dele, sendo este o mais comum e apontado como o mais abusivo; e o orientador, que transmite mensagens de orientação ao público, sem finalidade comercial, tais como as de tráfego, de alerta, de cautela ou de perigo.

Agora com uma determinação para que a cidade seja limpa, a Administração está estudando mecanismos para adequação da legislação, as características e necessidades da cidade, assim como as formas de fiscalização e controle, entre outros. Também há a previsão de criar uma comissão de técnicos e engenheiros para estudar os casos omissos.

”A Prefeitura de Bragança Paulista recebeu uma ação judicial e está sendo obrigada a tomar essas medidas. Em caso de descumprimento será cobrada uma multa diária de R$ 1 mil reais. Para tanto, a Administração Municipal conta com a colaboração de todos, para que a cidade se adeque quanto a poluição visual, que sejam parceiros na resolução dos problemas”, disse o vice prefeito.

Neste momento não há nenhuma penalidade aos comércios irregulares, a notificação está sendo emitida com o intuito de que seja atestada a situação atual dos estabelecimentos, por meio do requerimento.

Os interessados em fazer o requerimento devem contatar a Divisão de Projetos e Posturas, localizada no Paço Municipal ou pelo telefone (11) 4034-7265.