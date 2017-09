Estudo contratado em 2016 eleva IPTU de 20 mil imóveis

A partir do próximo mês, os proprietários de 20 mil imóveis serão solicitados a recolher uma diferença no Imposto predial Territorial Urbano (IPTU). O estudo, Georreferenciamento, que indica a necessidade deste reajuste, foi contratado em 2016 pelo então prefeito Fernão Dias e concluído neste segundo semestre de 2017.

Luciano Aparecido de Lima, secretário municipal de Finanças, em entrevista concedida na redação da GB, explicou que este estudo é mais uma polêmica herdada que desafia o prefeito Jesus Chedid a enfrentar, pois não há outro meio de cumprir o projeto senão cumprir a conclusão dele. “O Georreferenciamento coleta dados das áreas construídas de cada imóvel no Município, a partir de fotografias aéreas, levantamento de campo, através de documentos cadastrais e de aprovação projetos nos arquivos públicos. Para concluir o estudo, todas as informações obtidas são inseridas nos cadastros municipais que, ao se atualizarem, geram o IPTU”, explicou Luciano Lima.

O estudo cadastrou 65 mil imóveis em Bragança Paulista, destes 24 mil apresentaram alguma diferença na área construída, contudo, 4 mil destes são isentos do imposto. “Sendo assim, os 20 mil imóveis restantes serão tributados a partir de outubro. O pagamento poderá ser feito em três vezes ou à vista”, informou o secretário.

A situação mais delicada deste projeto, de acordo com o secretário de Finanças, Luciano, e J. Malon, advogado, da assessoria direta do prefeito, é que os resultados do georreferenciamento estão auditados pelo Programa de Modernização da Administração Tributária (PMAT), gerido pelo BNDES, do governo federal. O banco permite o empréstimo como operação de crédito, destinado a apoiar projetos de investimentos voltados à melhoria da eficiência, qualidade e transparência da gestão pública, visando a modernização da administração tributária e qualificação do gasto público nos municípios. “O empréstimo tem que ser pago. E se a prefeitura não cobrar, faltará com o cumprimento do dever e sofrerá processos que atrapalharão a cidade no seu todo”, finalizou.

Para o Georreferenciamento, a administração período 2013/2016, emprestou R$ 5,1 milhões do governo federal. Informações sobre como negociar este acréscimo no IPTU podem ser obtidas no Agiliza, ou, (11) 4034-7100.