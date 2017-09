“Comédia em Dose Dupla” chega a Bragança em apresentação única

A peça “Comédia em Dose Dupla”, chega a Bragança Paulista em apresentação única, no dia 23, sábado, às 19h30, na Casa da Cultura, localizada na Rua Riachuelo, 111, Centro.

O espetáculo conta com 5 esquetes cômicas em 10 personagens, nos quais mostram toda versatilidade e talento em situações inusitadas e polêmicas. São eles Branca de Neve, Adão e Eva, Desencarnada e o Anjo, Romeu e Julieta e a Religiosa e a Tradutora de Libras.

Encenada pelo bragantino Pedro Fabrini e a atriz Vida Vlatt, eterna Ofrázia de Clodovil, os atores já lotaram a Casa de Cultura com a comédia “1 é Pouco, 2 é Bom e 3 é Demais!”, e participaram do Festival de Inverno 2017 com as peças “I Love Neide A Viagem” e “A Vida é Uma Comédia”, no NAPA, ambas sucesso de público.

“Estamos empolgados em mostrar esse nosso novo projeto e esperamos ver todos os amigos lá para muita diversão com humor leve e inteligente”, disse Pedro Fabrini.

Os ingressos antecipados estão sendo vendidos a preço promocional por R$30,00 nos seguintes estabelecimentos: Loja Phoenix, localizada na Praça Raul Leme, 72, Centro; Formiga Maluca, na Rua Cel. João Leme, 461, Centro e Lavanderia Lava e Leva, na Rua da Liberdade, Nº 754, Santa Rita de Cassia.