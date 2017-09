Igreja Batista promove encontro para prevenção do suicídio

A Igreja Batista Boas Novas realizará no sábado, 23, a partir das 18h30, o workshop gratuito “One Reason Why – Uma Razão Pela Qual Viver”. O encontro será inspirado na série 13 Reasons Why (Os 13 Porquês), da Netflix, que recebeu críticas positivas sobre a temática de bullyng, depressão e suicídio.

O objetivo é promover uma discussão pensando no público jovens a partir de 13 anos, que assistiram ou não o seriado. O encontro também é realizado em alusão ao Setembro Amarelo, campanha nacional que acontece desde 2015 e visa a conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio e valorização da vida. O mês de setembro foi escolhido porque no dia 10 de setembro é celebrado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nove em cada dez casos poderiam ser prevenidos. Dados oficiais indicam que 32 brasileiros tiram a própria vida por dia, taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. A melhor solução para este problema de saúde pública é buscar ajuda profissional e falar a respeito.

A Igreja Batista Boas Novas se localiza na Avenida Doutor Arnaldo dos Santos Cerdeira 132, Cidade Planejada II.