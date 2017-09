Prefeitura oferece 25 vagas para curso gratuito de teatro

A Prefeitura de Bragança está oferecendo curso de teatro gratuito, ministrado pelo professor Goy Fortea, o curso terá quatro módulos de seis meses, com duração de 2 anos, com apresentações teatrais.

Serão oferecidas 25 vagas, a idade mínima é de 13 anos. As aulas acontecerão toda terça-feira, das 18h às 21h30, no Centro Cultural Geraldo Pereira. O curso iniciará no dia 3 de outubro, a partir das 18h.

Para se inscrever, basta se dirigir a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na Avenida Alpheu Grimello, 981, no Lago do Taboão, e no Centro Cultural Geraldo Pereira, localizado na Praça Cel. Jacinto Osório, 26, no bairro Matadouro, portando RG, CPF e comprovante de endereço.

Menores de idade devem ir acompanhados de pais ou responsáveis para assinatura de termo de responsabilidade. Mais informações pelo telefone (11) 4034-6570.