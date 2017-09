No tapetão não! STJD arquiva denúncia contra Bragantino

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), arquivou ontem, 20, a denúncia sobre a suposta infração do Bragantino em utilizar irregularmente o atacante Jobinho.

A denúncia foi apresentada pelo Macaé, que visava arrancar pontos do Braga, após terminar na nona colocação do Grupo B, com 19 pontos. O Massa Bruta terminou em oitavo, com 21, e se livrou da degola.

O Artigo 46 do Regulamento Geral das Competições, no qual foi baseada a denúncia, explícita que “O atleta que já tenha atuado por duas (2) outras entidades de prática desportiva durante a temporada, em quaisquer das competições nacionais coordenadas pela CBF e integrante do calendário anual, não pode atuar por uma terceira entidade, mesmo que esteja regularmente registrado”. O departamento jurídico do Macaé disse Jobinho passou por três times diferentes na disputa organizada pela CBF, e que isso teria violado as normas.

Jobinho passou pelo São Bento, no Paulistão; Mogi Mirim e Bragantino na disputa da Série C.

O STJD declarou que o jogador foi a campo pelo São Bernardo apenas no Paulistão, organizado pela FPF, invalidando a denúncia do Macaé. Na copa Brasil, ele foi apenas relacionado e não chegou a entrar em campo contra o Paraná.

Agora o atleta aguarda a decisão do Bragantino para definir seu futuro no time. Ele não pode mais atuar em nenhum time em competições nacionais.