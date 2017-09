Os buracos abertos ao longo da Rua 0távio Conte, Jardim Califórnia, reclamam da quantidade de buracos no pavimento. Diante dos constantes problemas causados nos veículos devido à situação ele apelidaram a região de “Solo lunar”. Trata-se de uma metáfora que remete ás crateras abertas pelo impacto constante de meteoros na crosta da lua. No local é possível observar deste a entrada na via, que não tem saída e está numa das margens do Ribeirão Califórnia, até o extremo oposto que os moradores exageram um pouco, mas ao mesmo tempo têm razão porque se o motorista não fora cauteloso complica o trajeto.