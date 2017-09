Com alta demanda no município, Programa de Atendimento Domiciliar necessita de ampliação

O Programa de Atendimento Domiciliar (PAD), que atua desde de 2009 em Bragança Paulista atendendo pacientes em situação de enfermidade, proporcionando a desospitalização e cuidado continuado no domicílio, está com o quadro de funcionários sobrecarregados devido à alta demanda do município. O Programa também visa a diminuição de riscos de infecções hospitalares, dando um suporte emocional ao paciente e aos familiares.

Desde 2012, o PAD passou a se enquadrar no Programa Melhor em Casa, do Governo Federal. O Programa prevê que sejam atendidos até 60 pacientes por mês, mas devido à alta demanda as equipes multidisciplinares atendem cerca 100 pessoas ao mês, número que vem sobrecarregando toda a equipe.

Em fala na Tribuna Livre da Câmara Municipal na terça-feira, 19, Laíse Rochane de Medeiros, enfermeira do Melhor em Casa, disse que para suprimir a demanda do município, seria necessário a criação de mais uma equipe. O Programa recebe R$56 mil do Governo Federal para manutenção, à qual não é suficiente para todos os gastos. “Precisamos que o Governo Federal libere o cadastramento de uma nova equipe multidisciplinar para comportar a demanda de atendimentos com eficiência e qualidade”, disse a enfermeira a reportagem da GB.

Laíse apontou necessidades de melhorias, como ampliação das equipes, presença de psicólogo, aquisição de equipamentos para empréstimos, como cadeiras de rodas, de banho etc.; aquisição de um veículo para visitas, uniformes e materiais com identificação do Programa Melhor em Casa a todos os profissionais. A aquisição de novos equipamentos estaria avaliada em mais de R$300 mil de investimento, a complementação de verba municipal para atender o programa ajudaria a sanar as demandas.

O PAD conta com duas pequenas equipes para atender usuários com dificuldades ou impossibilidades físicas de locomoção até uma unidade de saúde, a Equipe Multidisciplinar de Assistência Domiciliar (EMAD), composta por 3 médicos, 2 enfermeiras, 3 técnicos de enfermagem, 1 auxiliar de enfermagem e 1 fisioterapeuta, e a Equipe Multidisciplinar de Apoio (EMAP), composta por 1 assistente social, 1 fonoaudiólogo, 1 nutricionista, 1 dentista e 1 psicólogo, além de 1 assistente administrativo e 2 motoristas.

A maioria dos pacientes atendidos são idosos, de 60 a 100 anos, público predominantemente feminino, e os casos mais atendidos são de vítimas de acidente vascular cerebral, com ferimentos na região do quadril e coxas e doença de Alzheimer.

O processo de inclusão no PAD deve acontecer com uma triagem do enfermeiro com o cuidador ou familiar do paciente, seguido de visita ao domicílio para verificar se o mesmo atendem o perfil do atendimento domiciliar.

Para ser admitido, deve-se estar na área de abrangência do programa, ser totalmente acamado, sem condições de se locomover até a unidade de saúde, ter um cuidador em período integral, responder aos tratamentos ofertados pelas equipes, ter domicílio com infraestrutura física compatível com a realização do atendimento e necessitar de cuidados de uma frequência de visitas de competência da atenção básica,

O PAD atende as áreas pertencentes às UBS, que não possuem NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), sendo esses locais: Centro de Saúde Dr. Lourenço Quillice (Lavapés), UBS Vila Aparecida, UBS Santa Luzia, UBS São Vicente (Jardim Recreio) e zonas rurais, como os bairros Curitibanos, Araras, Atibaianos, Mãe dos Homens, Campo Novo, Biriçá, Agudos e Morro Grande.

O Programa de Atendimento Domiciliar se localiza na Av. São Vicente de Paula, 265, bairro Jardim Recreio. Mais informações podem ser obtidas por meio do número (11) 4035-2555 ou pelo e-mail pad-odp@braganca.sp.gov.br.