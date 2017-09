Indicada nova secretária municipal de Educação

A nomeação da nova secretária municipal de Educação, Kátia Andréa Müller Daidone (foto), foi publicada na última edição da Imprensa Oficial do Município, terça-feira, 19 de setembro. A decisão, segundo informa a assessoria de imprensa do Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, foi tomada após a saída do então secretário Adilson Condesso, que assumiu em 5 de setembro a Diretoria Regional de Ensino.

Kátia Daidone é formada em Pedagogia, com pós-graduação em Administração Escolar e Supervisão Escolar. Ingressou como professora da Rede Municipal em 1999, foi diretora entre 2001 e 2002, assumindo como supervisora de 2002 a 2005. Concursada como diretora em 2010, atuou com esta responsabilidade até 2016. Em 2017, assumiu a Chefia da Divisão Técnico-pedagógica.

A Administração Municipal ressalta que será dada continuidade ao trabalho realizado na educação do município com foco e buscando o desenvolvimento sempre.