Vereadores são unânimes em rejeitar desconto nos próprios salários

Vereadores de Bragança Paulista rejeitaram, na noite de terça-feira, 19, por unanimidade, o Projeto de Resolução nº 09/2017 que acrescentaria dispositivo ao Regimento Interno da Câmara para descontar um dia por cada falta do vereador que não justificar ausência nas sessões ordinárias, extraordinárias e das comissões permanente.

A sessão transcorria normalmente com o alarido das conversas que normalmente enchem o plenário. Contudo, no momento em que a Mesa Diretora chamou para o debate do Projeto em questão, apenas o vereador autor Claudio Moreno se manifestou pedindo votos pela aprovação. Ele justificou que seria uma maneira de aproximar o Parlamento do povo, exemplificando que, quando um trabalhador comum falta ao trabalho lhe é descontado o dia, sendo assim, o vereador não poderia ser diferente.

Para o protocolo e início de tramitação, assinaram a proposta, Basílio Zechini, Ditinho Bueno, Quique Brow, Marcolino, Marcus Vale, Sidiney Guedes e Dr. Claudio. A manifestação do vereador foi solitária, ninguém mais quis fazer uso da palavra, o que levou a Mesa Diretora novamente encaminhar o projeto para votação. Outro momento de silêncio sepulcral no plenário. Após a campainha avisa o fim da votação, o placar com 18 votos contrários ao projeto e uma favor, o silêncio ainda era denso, quase que se podia tocar. Todos os vereadores parados. O clima foi quebrado quando a Mesa Diretora passou à votação seguinte. Daí em diante o alarido costumeiro se fez presente.

O projeto de autoria do prefeito Jesus Chedid que altera dispositivos do Código Tributário Municipal, enquadrando-o na norma federal para reter o numerário derivado da arrecadação do Imposto Sobre Qualquer Natureza (ISSQN) foi aprovado por unanimidade, 19 votos. Ouro projeto que recebeu o voto de todos os presentes foi o que denomina o Alberque Municipal Maranata, o abrigo público instalado na Darcilândia.

Entre as moções apenas a que pedida a inclusão do ensino religioso na grade das escolas municipais, recebeu pedido de adiamento. A sessão terminou por volta de 20h00.