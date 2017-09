Plano Diretor: Comissão especial convoca população para audiência

Os membros da Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor convocam a população a participar da audiência pública marcada para o próximo dia 27, às 9h00, no auditório do Núcleo de Apoio ao Professor e Aluno (NAPA), na Vila Aparecida. O convite foi anunciado durante entrevista concedida à GB, na manhã dessa quarta-feira, 20. De acordo com Marcelo Alexandre Soares da Silva, secretário municipal de Planejamento, coordenador dos trabalhos, a presença da população é de extrema importância já que a revisão do Plano Diretor envolve diretamente o cotidiano de cada cidadão bragantino. “Quanto mais cidadãos comparecerem melhor, pois aumenta volume de propostas e sugestões o que possibilita enxergar melhor o Plano Diretor”, resumiu o secretário. No mesmo dia da audiência pública está agendada a reunião com as concessionárias prestadoras de serviços em Bragança Paulista, Entre estas a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Energisa, concessionaria dos serviços de energia elétrica; e a Empresa Bragantina de Coleta e Varrição (Embralixo).

A todo momento, membros da comissão reforçam que o principal objetivo da revisão é tornar a lei do Plano Diretor aplicável e, portanto, de execução prática de modo a promover o desenvolvimento ordenado do município. O objetivo da revisão é resumido no lema “Como você quer sua cidade daqui a 10 anos?”.

O Plano Diretor do município é o instrumento básico de um processo de planejamento para a implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados. No Município o Plano Diretor e o Código de Urbanismo foram instituídos em 2007 com a determinação para revisões periódicas a cada seis anos. O Ministério Público é incisivo cobrador da revisão.

De acordo com os integrantes da Comissão Especial agora, 10 anos depois, a revisão será feita e entregue ao poder público até o mês de dezembro que se aproxima.