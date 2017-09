TRE/SP confirma mandato de Fabiana e Bugalu

O julgamento do recurso contra os mandatos dos vereadores Fabiana Alessandri e Antônio Bugalu foi rejeitado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP). A sessão de julgamento foi realizada na tarde desta terça-feira, 19 de setembro de 2017. Os dois são acusados de abuso de poder político e fraude no percentual de gênero. A decisão do colegiado de desembargadores contraria a posição da Procuradoria Eleitoral.

Em entrevista concedida à GB logo após o julgamento, Fabiana e Bugalu se descreveram pessoas “felizes” com a decisão, porém conscientes de que há a possibilidade de novos capítulos. “Estou mesmo feliz. Eu fiz uma eleição limpa. Claro que fiquei muito preocupado já que a Procuradoria Eleitoral recomendava a cassação. Mas agora, com este resultado, sigo em frente”, declarou Bugalu.

Fabiana Alessandri acrescentou que além de “feliz” está mais confiante e que pode seguir no desenvolvimento dos seus projetos como vereadora.