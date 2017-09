Correções são reinvidicadas em vários pontos da cidade

Embora haja um trabalho permanente da Prefeitura para corrigir o caos instalado na estrutura pública de Bragança Paulista desde o início desta nova administração, ainda há muito o que fazer. Exemplo disso, está nas imagens recebidas de leitores da GB. São detalhes do cotidiano que não passam despercebidos e, se resolvidos, melhoram representativamente a qualidade de vida.

Entre os problemas apontados estão uma nascente de água escorrendo a céu aberto na Avenida Europa, cestos de lixo sem fundos, na Praça Raul Leme, Centro, e no entorno do Lago do Taboão; os prismas de concreto (gelinhos) quebrados, sujos, caídos e abandonados em frente à 1ª CIA de Polícia Militar; o equívoco das lombadas da Avenida São Francisco de Assis, caminho das ambulâncias cujo destino é o Hospital Universitário São Francisco (HUSF), entre outros.

PREFEITURA – A reclamação chegou à redação concomitantemente à publicação na Imprensa Oficial de que a Prefeitura de que há uma licitação fase de recurso que trata da contratação de empresa especializada para execução de serviços de recapeamento asfáltico, troca de base de solo, reconstrução de guias e sarjetas, construção de sarjetão e execução de sinalização viária horizontal em diversas ruas do município. O prazo de tramitação do recurso varia de cinco a 10 dias.