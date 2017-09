Orçamento Estadual de 2018 é debatido na cidade com presença maciça

O Orçamento Estadual para 2018 foi debatido em Bragança Paulista, na noite da última sexta-feira, 15 de setembro. Diante de um público que compareceu maciçamente, o deputado estadual Edmir Chedid, membro efetivo da comissão de Orçamento, presidiu os trabalhos. Na avaliação da assessoria da Câmara, mais de 170 pessoas compareceram.

A audiência foi organizada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), e presidida pelo deputado estadual Edmir Chedid (DEM), que é membro efetivo da Comissão. O encontro objetiva debater com a sociedade o Orçamento do Estado para 2018.

Diversas autoridades de Bragança Paulista e região estiveram presentes, contribuindo com o debate e apresentando sugestões para investimentos locais. “Estivemos aqui pela última vez em 2011 e o Plenário já estava repleto. Gostaria de agradecer à presidente da Câmara, Beth Chedid, por nos receber, por toda a infraestrutura que nos concedeu. Serão 25 reuniões feitas no estado, esta é a 15ª” explicou o deputado Edmir.

Segundo apontado pela assessoria da Alesp, até o momento, a audiência de Bragança Paulista foi a que contou com maior representatividade do Executivo e Legislativo regional.

Entre as reivindicações, veio à tona o problema das estradas da região, com ênfase na Rodovia Capitão Barduíno (SP-008), estrada Bragança/Socorro. Por parte do Poder Executivo local, além do prefeito Jesus Chedid, estiveram presentes o vice-prefeito, Amauri Sodré da Silva, e diversos secretários, que também se manifestaram a respeito de melhorias que o Estado pode realizar em prol de suas respectivas pastas.

As sugestões apresentadas, nessas audiências, ajudam a melhorar a qualidade de vida nas cidades porque demonstram as necessidades específicas de cada local, possibilitando uma distribuição mais eficaz dos recursos do Estado.

Encerrado o ciclo de audiências, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento produz um relatório, compilando todas as propostas recebidas. A partir desse estudo, os deputados da comissão reúnem-se e elaboram emendas, que são incluídas no processo de deliberação do Orçamento.

Todos os anos, até o dia 30 de setembro, o governador encaminha à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei Orçamentária Anual, que reúne as receitas e despesas que o governo do Estado pretende realizar no próximo ano. Compete aos deputados analisar, discutir e adequar a destinação dos recursos públicos contidos nesta peça orçamentária e efetivamente transformá-la em lei.