Lei contra pichação está valendo

A partir de agora Bragança Paulista está entre as cidades que declaram guerra contra a pichação dos prédios públicos e particulares. O prefeito Jesus Chedid acaba de sancionar a lei recém-aprovada que trata da questão estabelecendo multa e recuperação do dano.

Trata-se da Lei nº 455 de 13 de setembro de 2017. A nova legislação enquadra a pichação como ato de vandalismo. “Para os efeitos desta Lei, destruir, inutilizar, deteriorar ou danificar o Patrimônio Público Municipal ou de terceiros, sujeita seu causador à multa pecuniária de 200 Unidades de Valor Municipal (UVAMs), ou seja, R$ 634,10”, estabelece.

No artigo segundo, a lei estabelece que além da sanção pecuniária prevista nesta Lei, o causador do ato de vandalismo ou o seu responsável deverá, sempre que possível, providenciar a reparação do bem depredado. “A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Lei não exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis”, completa.

Na cidade de São Paulo, projeto foi aprovado e sancionado em fevereiro desse ano. Lá segundo o texto da lei, o pichador flagrado leva multa de R$ 5 mil. Se o ato for contra patrimônio público ou bem tombado, o valor sobe para R$ 10 mil. Em caso de reincidência, a multa dobra.

O projeto de lei exclui do alcance das punições os grafites realizados com objetivo de valorizar o patrimônio público e privado, desde que consentidos pelo proprietário.

Também foi incluída na lei a regulamentação da venda de tinta em spray seguindo o que orienta a Lei Federal 12.408, de 25 de maio de 2011.