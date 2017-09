Instituto Entrando em Cena convida para encontro sobre inteligência financeira

O Instituto Entrando em Cena está realizando mais um encontro gratuito, o “Entrando em Cena Convida para Transver”, que acontecerá nesta quarta-feira, 20, a partir das 19h, em parceria com o Lab Transver.

O tema do encontro será Inteligência Financeira, com a mediadora Tamy Monteiro, que promoverá reflexões sobre poupar dinheiro, cuidar da vida financeira com excelência, consumo consciente etc. “O fato é que para viver a vida com abundância e tranquilidade, é preciso repensar a relação com o dinheiro de modo efetivo, revendo formas de entender sobre ele, poupar, cuidar e multiplicar recursos”, explica Tamy.

A mediadora também disse que é fundamental desbloquear crenças que nos impedem de ter uma vida financeira saudável, para nos prepararmos para construir novos modos de viver e lidar com dinheiro positivamente, nesse novo momento da sociedade.

Os projetos do Instituto são realizados por meio da Lei Rouanet, Lei Federal de Incentivo à Cultura e do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo – ProAC ICMS. Tem patrocínio das empresas, Energisa, CSN, Adelbras – Fitas Adesivas e Ceal – Centro de Alimentos e apoio das Prefeituras Municipais das Cidades de Bragança Paulista e Atibaia.

O Centro Cultural Geraldo Pereira, fica na Praça Jacinto Osório, 26, bairro Matadouro.