Campanha Antirrábica vacina população de mais de 10 mil cães e gatos

Até o momento, a Campanha Antirrábica vacinou mais de 8.995 cães e 1.637 gatos. A vacina é administrada a partir dos quatro meses de vida e é contraindicada aos animais que estão tomando anti-inflamatórios ou antimicrobianos.

Na terça-feira, das 8h30 às 9h30, na Escola do Arara dos Mori, das 10h às 10h50, na Escola do bairro Araras dos Leme. Das 13h às 14h30, as equipes de saúde estarão na escola do bairro Estiva do Agudo, e por último na escola do bairro Agudo, das 15h às 16h.

Já na quarta-feira, 20, na parte da manhã, na Escola bairro Agudo dos Menin, das 8h30 às 9h30. Já das 10h às 10h50, estarão na Escola do bairro Agudo dos Frias, e das 13h30 às 16h, na Associação dos moradores das Chácaras Fernão Dias.

A raiva é transmitida por meio de saliva dos animais contaminados, através de mordida de gatos e cães. Há poucos casos de cura da raiva em animais e, se transmitida para seres humanos pode ser fatal.

A Prefeitura também realiza a divulgação por carro de som nos bairros, agentes comunitários de saúde e unidades de saúde.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4034-4144 – Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças (DIVE), setor ligado à Secretaria Municipal de Saúde.