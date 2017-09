Faltosos: Vereadores debatem hoje o desconto nos próprios salários

Os descontos nos salários dos vereadores que faltarem às sessões sem justificativas entram em pauta. A sessão que vai debater e votar a proposta ocorre na tarde desta terça-feira, 19 de setembro, na Câmara Municipal. Além deste, os vereadores votam alterações no Código Tributário do Município.

O projeto que altera o Código Tributário, será o primeiro a ser votado em razão do caráter de urgência. O Projeto de Resolução, nº 09 que acrescenta dispositivo ao Regimento Interno da Câmara Municipal para estabelecer desconto nos subsídios dos vereadores em casos de ausência injustificada a sessões ordinárias, extraordinárias e das comissões permanentes, será votado em seguida.

De acordo com o texto, o parlamentar que faltar às sessões ordinárias sem apresentar requerimento de justificativa terá 1/30 avos (R$ 397,00) um dia, descontado de sua remuneração mensal. O objetivo, segundo o autor, é prestigiar os princípios da moralidade e da gestão fiscal responsável.

O projeto foi protocolado com sete assinaturas de apoio: vereadores Basílio Zechini, Ditinho Bueno, Quique Brow, Marcolino, Marcus Valle, Sidney Guedes e Dr. Claudio. O Regimento Interno determina pelo menos seis assinaturas para que o projeto inicie tramitação.

Para aprovação serão necessários 13 votos em plenário.

A sessão começa às 16h00.