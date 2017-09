Veja a previsão do tempo para hoje

Hoje a temperatura deve atingir a máxima de 29º, mínima 14º. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

O INMET alerta a população para risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. As ações recomendadas são Beba bastante líquido.

Atividades físicas não são recomendadas. Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.