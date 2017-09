TRE/SP deve julgar hoje os mandatos de Fabiana e Bugalu

O processo que pede a cassação dos mandatos dos vereadores Fabiana Alessandri e Antônio Bugalu, volta à pauta para julgamento Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) e será julgado na tarde desta terça-feira, 19 de setembro. O primeiro julgamento foi adiado durante a sessão do último dia 4 de setembro, a pedido dos advogados de defesa.

Os dois, Fabiana e Bugalu, são acusados de abuso de poder político e fraude em percentuais de gênero. O recurso que está na pauta de julgamento, pede a cassação dos diplomas de ambos e já foi aceito pelo procurador eleitoral Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. Fábio Miqueias e Ricardo Cesar Bertin, autores do recurso, acusam os vereadores de durante a campanha eleitoral de 2016 terem cometido fraude nos percentuais de gênero, quando lança-se candidatos para preencher o número de vagas obrigatórias.

Fábio e Ricardo explicam no texto do pedido de cassação que “em consulta ao site da Justiça Eleitoral constata-se que as candidatas Eliana Scotti, Valquiria Alves de Oliveira, Cristina Funck de Carvalho e Renata Almeida Vicenzi, não se deram ao trabalho de sequer votar em si próprias, eis que não obtiveram nenhum voto evidenciando que jamais as candidaturas foram levadas ao crivo dos eleitores”, argumentam.

O procurador, que aceitou o recurso pelo mérito, reforçou que a fiscalização do cumprimento da cota de gênero, prevista na Lei n° 9.504/1997, é fundamental para a garantia da igualdade no plano material, assegurando que as mulheres tenham efetiva participação política. “Ante o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento do recurso”, finalizou.

A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97) determina que os partidos e/ou coligações devem respeitar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero. O objetivo dessa norma é iniciar o processo de garantia da igualdade material entre os gêneros. Ante essa norma, alguns partidos e coligações apresentam candidaturas fictícias de mulheres, apenas para cumprir a cota.

Em situação semelhante, o TRE/SP, no início do mês de agosto, cassou, por unanimidade, os diplomas de candidatos de uma coligação de Santa Rosa do Viterbo, região metropolitana de Ribeirão Preto, que lançaram candidaturas femininas fraudulentamente, apenas com o intuito de cumprir a cota de gênero em sua chapa e, assim, viabilizar o deferimento do registro da coligação para as eleições do ano passado.