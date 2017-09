Lago do Taboão: Desassoreamento é retomado

A licitação para contratar empresa que fará o desassoreamento do Lago do Taboão tem pedido oficial para que o edital seja elaborado e o processo licitatório desencadeado. A informação é da assessoria de imprensa do Palácio Santo Agostinho, Prefeitura. Segundo foi dito, o pedido oficial para a abertura da licitação foi protocolado, na manhã dessa segunda-feira, 18 de setembro na Secretaria Municipal de Obras.

Esta será a terceira licitação aberta dentro da Prefeitura para o projeto de desassorear do Lago do Taboão. Em 2012 foi aberta uma pelo então prefeito João Afonso Sólis (Jango), a mesma foi cancelada em 2013 pelo então secretário municipal do Meio Ambiente Francisco Chen de Araújo Braga, que também não prosperou. E agora o prefeito Jesus Chedid vai capitanear a última.

Um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura e o Ministério Pública, em meados de 2011. Em meio às propostas contidas no requerimento elaborado pela Promotoria do Meio Ambiente estava a de contratar empresa especializada na elaboração do projeto executivo de desassoreamento, conforme critérios técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); executar até 31 de julho de 2016 o desassoreamento parcial, com a retirada de no mínimo 21 mil metros cúbicos de sedimentos, de modo a restituir o espelho d’água semelhante a 2007; e, concomitantemente, tomar medidas preventivas e práticas de conservação do solo, cobertura vegetal, regramento de obras de drenagem e movimentação de terra naquela região evitando assim novo impacto ambiental.

No mesmo termo ficou estabelecido que a Plarcon Engenharia S/A, empresa que deu início ao assoreamento, não será isentada do processo e pagará 10% do valor total do projeto de limpeza do lago.

A nova licitação indica que Prefeitura e Ministério Público cooperam com o bem maior que é salvar o Lago do Taboão.