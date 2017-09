Obra da Sabesp no centro causa transtornos

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), escritório local, mesmo depois de quase 40 anos em Bragança Paulista ainda não aprendeu a se comunicar com a população. A obra na Rua Dr. Cândido Rodrigues, entre a Praça Princesa Isabel e a Rua Antônio da Cruz, Centro, transtornou a vida durante toda a semana.

O número de reclamações que chegaram à redação da GB não foram contabilizados, no entanto, pode-se afirmar que foram muitos e de todas as formas. Ocorre que a obra que se desenvolveu sob a luz do sol pegou muita gente de surpresa. Principalmente aqueles que se utilizaram a via para chegar às agências bancárias após às 15h00. O fluxo do trânsito ficou lento, e os congestionamentos chegaram até o início da Avenida José gomes da Rocha Leal. Poucos que entraram nesta embarafustada conseguiram sair ileso.

Muitos pedidos já foram feitos à direção local da Sabesp para que avise, com antecedência sobre as obras em vias de muito movimento, mas os fatos indicam o contrário. A assessoria da Prefeitura local também não percebeu o problema, visto que nenhum aviso ou alerta foi emitido. Apenas a população que foi ao centro soube e sofreu.

Outra observação importante, de leitor da GB, foi quanto á qualidade do pavimento da Rua Dr. Cândido Rodrigues. Esta via é prolongamento da Rua Barão de Juqueri sempre apontada como um dos melhores asfaltos da região central. Agora com um corte lateral e um remendo inadequado, o pavimento perdeu a fama. O que não poderia ocorrer, já que a Sabesp ao fazer tais incisões deveria devolver o pavimento em qualidade igual ou superior ao que encontrou.

A Sabesp informou que a obra é de renovação da infraestrutura de abastecimento de água, com a substituição da rede e acrescentou que a Prefeitura foi informada através de ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. “Porém o nosso processo de comunicação deverá ser aprimorado para evitar os transtornos gerados por obras deste tipo. A Sabesp já entrou em contato com responsáveis da Prefeitura Municipal, para melhoria nos procedimentos de comunicação das intervenções realizadas em vias públicas de maior circulação”, explicou.

Sobre a recomposição do pavimento asfáltico, a assessoria da Sabesp afirmou que “ será realizada com qualidade igual ao pavimento existente, contando, inclusive, com controle de qualidade para não haver problemas de rebaixamento do solo ou necessidade de retrabalho”, finalizou a nota resposta.