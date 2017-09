Veiga analisa mercado e diz da esperança em continuar na Série C

O técnico Marcelo Veiga ainda vai se reunir com a diretoria do Bragantino na próxima semana para discutir a permanência no clube. Apesar disso, o treinador já está de olho nos campeonatos e no mercado para analisar possíveis reforços para o Massa Bruta disputar o Paulistão. Em entrevista à rádio 102 FM, o comandante destacou que o Campeonato Brasileiro da Série C deixou uma boa base para o próximo ano.

“Acho que o Bragantino tem uma estrutura boa. Não pode mexer na base. Manter o que temos. Esse time que terminou jogando seria o ideal. É evidente que vai ser de acordo com as conversas. Há a possibilidade de jogadores jogarem a Série B, tivemos algumas consultas de times. Acredito que o clube está pensando nessa condição de pelo menos manter a base. Todos estão muito cientes de querer permanecer. Já houve uma conversa prévia. O Clayton (diretor de futebol) e Marquinho (presidente) estão tomando conta disso”, comentou.

“Todo mundo está montando (os elencos). Vamos acompanhar o término dos campeonatos. Acho que os clubes grandes vão oferecer um leque grande. Vai diminuir o número de inscritos. De 28 para 25. Então, temos que acertar 100%. Esperamos que sejamos felizes em acertar essas opções. Já tenho alguma coisa, já estamos fuçando. Vai ser importante para gente. Quando mais opções tivermos para escolher, vai ser legal”, acrescentou.

Marcelo Veiga está na sexta passagem pelo Bragantino. Ele foi contratado a três jogos do fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C e recebeu a missão de livrar o Massa Bruta do rebaixamento. Nesses três jogos, foram dois empates e uma derrota. Resultados que tiraram o Bragantino da degola na última rodada do nacional.

Após a Série C, o Braga começou o planejamento para disputar o Paulistão. O time tem 12 atletas com contrato para o próximo ano. Esses jogadores poderão ser emprestados para times da Séries A e B do Brasileiro para terminar o ano e, em 2018, retornarem ao clube. O zagueiro Guilherme Mattis, por exemplo, foi emprestado ao Santa Cruz e pode retornar para o Paulistão.

Depois de definir a situação dos atletas, o clube discutirá o futuro de Marcelo Veiga.

“Tenho conversado com o Clayton. Ficou programado de conversar com o Marquinho na próxima semana para discutir minha permanência. Ele agora está vendo a questão dos atletas. A expectativa é sentar na semana que vem e conversar”, disse. FONTE: GLOBO.COM