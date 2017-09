Escola da Família ganha 2 unidades novas na região

O Programa Escola da Família está crescendo. 59 novas unidades aderiram ao projeto da Secretaria da Educação de São Paulo em 2017, ano em que o projeto completa 14 anos. A Diretoria Regional de Ensino de Bragança, que abrange 16 cidades da região, ganhou duas novas unidades: A E.E. Adelio Ferraz de Castro, em Vargem, e E.E. Professor Carlos José Ribeiro, em Atibaia. A partir de agora, alunos, pais e as comunidades do entorno terão acesso aos fins de semana de atividades gratuitas de saúde, cultura, esporte e trabalho. Ao todo são 2,2 mil participantes em todo o Estado.

Para fazer parte do PEF, o Conselho Escolar deve primeiro aprovar o interesse em assembleia. O próximo passo é verificar a demanda e existência ou não de outros locais públicos na região. Após essas etapas, a unidade será acompanhada de perto pela coordenação do programa.

Cada escola tem autonomia para organizar um calendário próprio de ações. São comuns atividades como cursos de idiomas e artesanato, preparatórios para o vestibular, além de oficinas de panificação e competições de esporte. No primeiro semestre, foram registradas mais de 800 mil.

Para ajudar na realização dessas ações, a Escola da Família conta com uma rede de profissionais incluindo vice-diretores, universitários e voluntários. No caso do voluntário, é preciso apenas apresentar um projeto adequado ao público da unidade. Neste ano, estão cadastrados mais de 10,2 mil pessoas.