Mobilidade: Taubaté empresta 60 milhões de dólares para realizar projeto

A prefeitura de Taubaté acabou de ser autorizada, pelo Senado Federal, a emprestar dos Estados Unidos U$ 60 milhões para implementar o Plano de Mobilidade Urbana. Bragança Paulista está em pleno debate sobre esta questão. Em entrevista recente, Manoel Botelho, secretário municipal de Mobilidade, disse que a revisão do Plano Diretor e Código de Urbanismo contemplará a implantação do de Mobilidade Urbana do Município.

A prefeitura de Taubaté explica à GB que o pedido de empréstimo deve cumprir alguns requisitos. “Foi realizado um levantamento das principais demandas do município, os custos destas demandas, fontes financiadoras e de que forma esses recursos poderiam ser obtidos. Os estudos foram iniciados na primeira gestão do prefeito Bernardo Ortiz, em 2014. Em junho de 2015 a Câmara de Taubaté aprovou a lei que autoriza a operação de crédito. Também foram iniciadas em 2015 as tratativas para viabilizar a concessão do empréstimo. Foram avaliadas experiências de outros municípios, como Sorocaba e Hortolândia, que promoveram operações semelhantes com a Corporação Andina de Fomento (CAF)”, adianta.

A tramitação do pedido e empréstimo dentro do Senado, conforme a assessoria de imprensa da Prefeitura de Taubaté, é natural para este tipo de procedimento. “Cabe à Comissão Assuntos Econômicos do Senado analisar operações de crédito para estados e municípios que tenham garantia da União. O pedido chega ao Senado sob forma de mensagem do presidente da República. Na comissão, o relator se posiciona sobre o assunto. Caso seja favorável, apresenta projeto de resolução, que precisa ser votado em Plenário”, detalha.

A publicação da autorização para o empréstimo circulou no Diário Oficial da União (DOU) da última quarta-feira, 13 de setembro. “O cronograma da operação prevê os seguintes prazos: prazo total: 120 meses; carência: até 48 meses; amortização: 72 meses; e desembolso: 48 meses. Qualquer município pode buscar este recurso, desde que sejam obedecidos critérios para demonstrar que tem condições fiscais de arcar com os compromissos a serem assumidos”, frisa a assessoria da Prefeitura de Taubaté.

O município de Taubaté tem 307,9 mil habitantes com uma previsão orçamentária para 2017 em R$ 1,5 bilhão. “Conforme consta do Anexo B da minuta de Contrato, o financiamento solicitado pela prefeitura tem por objetivo contribuir para a melhoria das condições de acesso ao transporte público e ao fluxo de tráfego urbano no Município, por meio de investimento em infraestrutura viária, mobilidade urbana, segurança pública e conservação de áreas verdes. Entre outras intervenções no município estão o alargamento de avenidas, a criação de nove parques ambientais lineares, central semafórica inteligente e obras de saneamento”, finaliza.

Em Bragança Paulista a revisão do Plano Diretor deverá estar pronta até o mês de dezembro próximo. No contexto, como já afirmou o secretário Manoel Botelho, está o Plano de Mobilidade Urbana.