Lei Orçamentária Anual: Prefeitura realiza última audiência pública

A secretaria municipal de Finanças realizou na quinta-feira, 14, a última audiência pública sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2018 (LOA). O evento ocorreu no Auditório José Nantala Bádue, na Câmara Municipal.

A administração municipal ressalta que o orçamento público é um instrumento estratégico de planejamento das ações do município, utilizado para gerenciar e controlar a aplicação dos recursos públicos e monitorar os gastos realizados pelo governo. A LOA é elaborada pelo Executivo, segundo as diretrizes aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e estabelece a revisão de receitas e despesas do governo para o ano seguinte.

Na ocasião, foi apresentado o orçamento público geral, que reuniu informações das últimas três audiências realizadas com as pastas da Educação, Saúde e Assistência Social.

A audiência apresentou o total geral do orçamento de 2018 superior em mais de R$25 milhões em relação ao do ano anterior, totalizando R$469.746.844,00. Destes, 69% oriundos do Tesouro, 19% do Governo Estadual, 0,2% de Fundos Especiais, 10,8% do Governo Federal, 0,49% outros recursos e 0,51% de operações de crédito.

O valor cobrirá as despesas orçamentárias com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, transferências à instituições privadas sem fins lucrativos, aplicações diretas – despesas correntes, aplicações diretas – despesas de capital, inversões financeiras e reserva de contingência.

Das aplicações obrigatórias, 25% na educação e 15% na saúde, a administração municipal supera o limite estipulado estabelecendo um percentual aplicado na educação de 26,32% e na saúde 28,53%, uma das prioridades da gestão.

Estiveram presentes na audiência os secretários Luciano Ap. de Lima (Finanças), Marina de Oliveira (Saúde), Manoel Botelho (Mobilidade Urbana), Carlos Alberto de Souza (Juventude, Esportes e Lazer), vereadores, servidores públicos e público geral.

O próximo passo é o encaminhamento do Projeto de Lei ao Poder Legislativo, até o dia 30 de setembro.