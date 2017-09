Concluído estudo para trevo de acesso à Variante do Taboão

O estudo para a construção do trevo, na Rodovia Fernão Dias (BR -381), de acesso à Rodovia Farmacêutico Francisco de Toledo Leme, Variante do Taboão, está concluído. De acordo com informação da Autopista Fernão Dias, concessionária, à GB nessa sexta-feira, 15 de setembro, o documento foi protocolado em Brasília e aguarda autorização para o projeto executivo.

“Recentemente, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, (ANTT) solicitou à concessionária a apresentação de um estudo de tráfego e capacidade do trevo do km 22 de acesso à Bragança na Rodovia Fernão Dias a fim de avaliar a atual situação do dispositivo. Este relatório foi desenvolvido e protocolado na data de 13 de setembro de 2017 na ANTT. Para a sequência deste processo, visando a elaboração de estudos de viabilidade e/ou projeto executivo para adequação/remodelação do trevo em questão, se faz necessário a autorização da agência”, explicou a assessoria de imprensa da concessionária.

Quanto à reserva de R$ 15 milhões para obras entre Bragança Paulista e Atibaia, anunciada pelo ex-ministro dos Transportes Antônio Carlos Rodrigues, em visita à Câmara Municipal local em fevereiro de 2016, a Autopista Fernão Dias explica que “essa foi uma estimativa inicial baseada nas obras executadas pela concessionária, cujo valor será revisado após o desenvolvimento do projeto executivo, o qual depende da autorização da ANTT para sua elaboração. Tendo em vista que há a demanda de adequação da geometria do atual dispositivo visando o atendimento dos critérios técnicos exigidos nas normativas e manuais de segurança viária vigentes de tal forma a evitar ou minimizar o impacto nas áreas lindeiras”, observou.

No ano passado quando formalizou-se, na Câmara Municipal, o anúncio da obra a comitiva do então ministro estavam, Roberto Ravagnani, superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Helvécio Tamm, diretor Superintendente da Autopista Fernão Dias, concessionária que administra a BR-381 e Luciano de Assis, representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Luciano chegou a informar uma previsão de que as obras pudessem ser iniciadas no primeiro semestre de 2017.