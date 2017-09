REFIS começa a valer nesta segunda

O prefeito Jesus Chedid Já sancionou e mandou publicar a Lei do Refis, que permite o parcelamento de dívidas com os cofres municipais. Com a medida, o devedor poderá quitar débitos em até 24 vezes ou a vista com 90% de desconto. O Refis contempla impostos, como por exemplo, IPTU, ISS, ITBI, multas e outros créditos tributários e não tributários em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016. A primeira fase do Programa inicia em 11 de outubro e segue até 15 de dezembro com descontos menores.

Os descontos da primeira fase são: 90% no pagamento em parcela única; 80%, no pagamento em 2 parcelas iguais; 70%, no pagamento em até 4 parcelas iguais; 60%, no pagamento em até 6 parcelas iguais; 50%, no pagamento em até 12 parcelas corrigidas pelo IPCA e 40%, no pagamento em até 24 parcelas corrigidas pelo IPCA.

O interessado em aderir ao Refis deve se dirigir à Central de Atendimento Agiliza,no Paço Municipal, entre 9h às 16h. Informações nos telefones 4034-7102 – 40347078 ou dos endereços eletrônicos agiliza@braganca.sp.gov.br / agilizabraganca@gmail.com.