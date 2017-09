Hoje é o ‘Dia D’ da multivacina

O Dia D da Campanha de Multivacinação está acontecendo hoje em diversas unidades de saúde do município, das 8h às 17h, para vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos. As vacinações são seletivas, isso significa que somente serão vacinados pessoas que apresentarem a carteira de vacinação incompleta para que seja atualizada com as vacinas que faltarem.

O Ministério da Saúde lançou a Campanha de Multivacinação na segunda-feira, 11, com o objetivo deatualizara carteira de vacinação para eliminar ou erradicar doenças imunopreveníveis.

Durante a Campanha, a vacina da Influenza também estará disponível para todas as crianças de 6 meses a menores de 15 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que no ‘Dia D’ da Campanha de Multivacinação não haverá posto itinerante, pois a atualização da carteira de vacinação dos munícipes depende da checagem de arquivos das unidades de saúde.

Os postos de vacinação que estão aplicando as vacinas são: ESF Águas Claras, ESF Água Comprida, ESF Cidade Jardim, ESF CDHU, ESF Henedina R. Cortez, ESF Jardim São Miguel, ESF Jardim da Fraternidade, ESF Nilda Colli, EACS Pedro Megale, EACS Planejada II, ESF Planejada I, UBS Santa Luzia, ESF Parque dos Estados I e II, ESF Vila Davi, ESF Vila Motta, ESF São Lourenço, EACS Toró, ESF Vila Bianchi, UBS Vila Aparecida, UBS São Vicente, assim como o Centro de Saúde do Lavapés.

Esta ação é uma estratégia do Programa Nacional de Imunização, na qual está disponibilizando cerca de 17 vacinas preventivas para 18 doenças, a fim de evitar doenças como tuberculose, paralisia infantil, tétano, sarampo, caxumba, rubéola, febre amarela, entre outras.