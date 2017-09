Decreto proíbe interditar ruas

O Decreto nº 2.542 recém- publicado pela Prefeitura vai disciplinar a atuação das concessionárias no que tange aos serviços em vias públicas. Obras como a que congestionou o trânsito na Rua Dr. Cândido Rodrigues, Centro, durante a semana, por exemplo, terão que passar por um crivo dentro da Prefeitura de forma a não impactar a vida.

Segundo a nova norma que proíbe terminantemente, a partir de agora, as interdições, a Secretaria municipal de Serviços concentrará todas as decisões neste sentido. “A interdição de vias públicas municipais para realização de trabalhos, pelas concessionárias de serviços públicos e empresas do gênero, fica sujeita à aprovação e prévia autorização da Administração Municipal, através da Secretaria de Serviços”, determina.

O requerimento, por exemplo, de obras nas redes de água e esgotos, eletricidade, telefonia, sinais de TV e outros deverá ser protocolado na Prefeitura e analisado na Secretaria Municipal de Serviços. “A autorização será emitida pelo secretário de Serviços, que poderá adotar todas as medidas legais e cabíveis, necessárias par o fiel cumprimento dos termos do decreto”, estabelece.

Para cumprimento das medidas indicadas, no decreto, poderá a Secretaria Municipal de Serviços solicitar o apoio das demais secretarias municipais.