Bragança sedia hoje audiência sobre orçamento estadual de 2018

Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado Edmir Chedid (DEM) presidirá nesta sexta-feira, 15, audiência pública, em Bragança Paulista, para debater o orçamento estadual para 2018. A iniciativa tem por finalidade o aprimoramento do parecer da CFOP a partir da inclusão de propostas de emendas à peça orçamentária apresentadas nas reuniões com a sociedade civil e autoridades da Região Bragantina e do Circuito das Águas. A audiência terá início às 18h, na Câmara Municipal.

Serviço

Data: 15/09/2017

Local: Câmara Municipal de Bragança Paulista (Praça Hafiz Abi Chedid, 125, Jardim América)

Horário: 18h