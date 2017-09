Cursos de saúde da USF participam da Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Na região de Atibaia, o mês de setembro é aguardado por milhares de pessoas que visitam a tradicional Festa de Flores e Morangos. Neste ano, o evento ocorre até o dia 24 de setembro. A Universidade São Francisco (USF) é uma das patrocinadoras deste ano e realizará uma série de atividades junto à comunidade. O horário de funcionamento da Festa será de sexta a domingo, das 9h às 18h.

No dia 16 de setembro os cursos da saúde do Campus Bragança Paulista da USF estarão na festa. Serão promovidas atividades de alimentação, saúde e bem-estar. O Centro Acadêmico Rolando Tenuto (CART) de Medicina e a Liga de Clínica Médica dará orientações gerais para a população.

Os alunos do Curso de Fisioterapia realizarão massagens relaxantes com Quick Massage e o Curso de Farmácia proporcionará sensação de bem-estar aos participantes com essências de aromaterapia. O público também terá a oportunidade de conhecer os cursos da USF efetuar inscrições para o Vestibular 2018.

A 37ª Edição, a Festa de Flores e Morangos de Atibaia é um evento consolidado e reconhecido tanto no âmbito nacional como internacional. A Festa acontece nas instalações do Parque Municipal Edmundo Zanoni, numa área de aproximadamente 36 mil m², que abriga além de toda a estrutura do evento, um espaço verde permanente, lago com pedalinho, parque infantil, salão do artesão e Museu de História Natural.

Serviço:

37º Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: de 01 até 24 de setembro de 2017

Às sextas, sábados e domingos – incluindo dia 07

Horários: das 09h até 18h

Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni, Av. Horácio Neto, 1030

Cidade: Atibaia, SP

Website: http://www.floresemorangos.com.br