Inaugurado o Centro de Coleta de Exames Laboratoriais

A Santa Casa de Misericórdia, em parceria com a administração municipal, inaugurou na segunda-feira, 11, a Unidade de Coleta Laboratorial da zona norte do município, localizada no estacionamento do supermercado Mendonça, com o objetivo de diminuir as filas de espera.

O local atenderá os 13 bairros da zona norte e mais de 60 mil pessoas, entre conveniados da Santa Casa, particulares e usuários do SUS.

O Centro de Coleta funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O período de coleta funciona até às 10h30, após esse horário são realizadas as entregas de resultados. Toda segunda-feira, o espaço será destinado aos pacientes que já estavam agendados em suas respectivas unidades da Atenção Básica do Município, a fim de evitar problemas com marcação de horários. De terça a sexta-feira, irá atender as demandas geradas no decorrer da semana.