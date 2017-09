Tanque do Moinho: Prefeitura habilita as 19 empresas

Todas as 19 empresas que participaram da licitação para a implantação de um parque ecológico no entorno do lago do Tanque do Moinho estão habilitadas ao certame. A partir de agora a Prefeitura passa a analisar as propostas comerciais. Segundo consta no edital, a execução das obras e serviços será feita sob regime de empreitada por preço global, sendo vencedora a empresa que apresentar o menor preço global.

O valor estimado para a execução das obras está orçado em R$ 2.775.588,03. O dinheiro tem origem no Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.

O projeto, além da implantação do Parque Ecológico prevê a construção de um Espaço Comunitário de Educação Socioambiental (ECOA), de um Viveiro Escola, de um Espaço de Convivência, além das portarias, salas da administração, banheiros públicos, obras de infraestrutura do parque e aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

A Comissão Permanente de Licitações realizou a abertura dos envelopes com os documentos para a habilitação das empresas interessadas, as 19 foram habilitadas.

As imediações do lago do Tanque do Moinho está impactado seriamente, o parque ecológico visa mudar o cenário.