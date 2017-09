Suspensa licitação do SAMU/192 e da Unidade de Pronto Atendimento, Vila Davi

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) mandou suspender a licitação que contrataria uma organização social para gerenciar o Serviço Médico de Urgência e Emergência (SAMU/192) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Vila Davi). A sessão estava agendada para a manhã de terça-feira, 12 de setembro.

Na publicação do TCE/SP, no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOU), consta que a representação foi protocolada por Caio Matsugaki de França Souza. Ele apresentou 10 questionamentos. Entre estes, ausência de assinatura do edital; vícios quanto às condições de participação; violação do princípio da isonomia e do julgamento objetivo; impropriedades nos requisitos da qualificação técnica operacional e profissional; falhas na exigência de visita técnica; falhas na composição da Comissão Especial de seleção e outros.

No despacho o conselheiro Dimas Ramalho pondera que a concessão da liminar de paralisação do certame é ato que se impõe nesse momento para afastar possíveis impropriedades trazidas pelo representante, especialmente diante do exame sumaríssimo do processamento do exame prévio de edital, de cognição não plena do ato convocatório pois não cabe análise aprofundada e prematura da matéria discutida. Cumpre verificar, tão somente, dentre as objeções oferecidas pelo peticionário”, diz.

Foi concedido à Prefeitura cinco dias a partir da publicação em 12 de setembro último para apresentar a documentação referente ao processo de licitação e o mesmo prazo para a defesa. A defesa da Prefeitura, segundo manifestação da secretária municipal de Saúde, Marina de Fátima Oliveira.