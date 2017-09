R$ 397,00 será descontado de vereador

O vereador Claudio Moreno (DEM) protocolou na Câmara Municipal Projeto de Resolução que objetiva descontar do salário dos vereadores que faltarem em sessões, comissões e plantões.

A proposta, se aprovada, mudará o Regimento Interno da Câmara e instituirá desconto de 1/30 avos no salário do parlamentar que faltar sem justificativa, valor equivalente a R$397,00 por falta.

Para evitar o desconto, o vereador deverá comprovar que não compareceu por estar em missão oficial, executando atividades de mandato, por motivos de luto, doença, entre outros fortuitos de força maior a serem avaliados pela presidência da Câmara.

O vereador José Gabriel Cintra Gonçalves (DEM), em seu parecer, considera que o projeto é inútil. “Isso significa dizer que a medida pretendida pelo projeto se revela inútil e até mesmo inoportuna, uma vez que, se não há ausências contumazes dos parlamentares, por que razão a pretensão?”, diz parte do parecer.