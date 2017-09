Mais uma sessão do Poder Legislativo é marcada por ‘picuinhas’

As sessões ordinárias da Câmara Municipal têm sido, ultimamente, marcadas por bate-boca pessoais e sem muitos assuntos pertinentes ao município, como projetos que objetivem melhorar algum setor da cidade.

A oposição do governo, enfraquecida, procura atacar a administração em todas as sessões, e assim as discussões sobre assuntos passados ou sem importância tomam tempo da sessão.

Nesta semana, entre esses bate-boca, vereadores destacaram a organização do Desfile Cívico de 7 de setembro, que atraiu centenas de pessoas na Passarela Chico Zamper, despertando o patriotismo.

Entre outros assuntos debatidos, destacaram as melhorias na rua José Botinha Maciel que devem ser sair do papel; pagamento atrasado e FGTS não depositado para funcionários da ABBC; lamentaram a morte de Melissa de Souza Faria, de 3 anos, atropelada por um caminhão na manhã de segunda-feira, 11, no Jardim Fraternidade; e sobre as verbas do DADE, que após aprovação em conselho, foram destinadas para recuperação da malha viária da cidade.

PROJETOS- Além da aprovação do projeto sobre o Refis Municipal, vereadores também aprovaram o PL 28/2017, que altera a Lei nº 4.369, de 15 de maio de 2013, sobre a qualificação de Entidades como Organizações Sociais; PL 36/2017, que denomina Rua Iracema de Moraes Rubinato a via pública localizada no Bairro Água Comprida; PL 37/2017, que denomina Antônio Navarro Bernal a via pública localizada no Bairro Sete Barras, loteamento Jardim Solar; PDL 03/2017, que dispõe sobre concessão de título de cidadão bragantino a Aniz Abib Júnior e PL 34/2017. O projeto sobre a realização de despesas do Executivo pelo regime de adiantamento foi adiado para a sessão do dia 3 de outubro.

MOÇÕES- A Moção 45/2017 solicita ao Executivo estudos visando assistência ao produtor rural, buscando melhorar as condições a que se submetem; Moção 44/2017, manifesta apelo do Legislativo para a edição de Projeto de Lei dispondo sobre a exigência de cobertura de seguro contra furto e roubo de veículos em estabelecimentos que operam com estacionamentos; Moção 48/2017, solicita ao Executivo fornecimento de transporte gratuito aos alunos das Escolinhas de Futebol dos Clubes Amadores e, por fim, Moção 52/2017, que requer ao Executivo estudos visando remeter à Câmara projeto de lei concedendo isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU a imóveis tombados ou àqueles situados inteiramente em Área de Preservação Permanente – APP.