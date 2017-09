Refis Municipal é aprovado com novas regras

Os vereadores aprovaram na sessão de terça-feira, 12, o Projeto de Lei Complementar 14/2014, de autoria do prefeito Jesus Chedid, que institui o Programa de Recuperação Fiscal – Refis Municipal, no exercício de 2017. Nesta nova versão os débitos com o Município poderão ser divididos em até 24 vezes. Porém, a partir de agora, aqueles que não cumprirem o acordo e atrasarem as parcelas, não poderão aderir ao programa pelos próximos cinco anos.

“Considerando o período de crise financeira pelo qual passa a economia nacional, o encaminhamento do projeto objetiva tornar possível ao contribuinte a regularização de sua situação tributária junto ao Município. Com a aprovação do mesmo, o Município também terá a arrecadação favorecida, sendo que a entrada de novos recursos viabilizará o desenvolvimento dos serviços públicos à população”, justifica o prefeito Jesus Chedid.

O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) é destinado a promover a regularização dos débitos junto ao Município, decorrentes de créditos tributários e não tributários, constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, e protestados, com exigibilidade suspensa ou não, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016.