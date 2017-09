Futuro da cidade: Público não mostra interesse na revisão do Plano Diretor

Na segunda reunião de estudos para a revisão do Plano Diretor, realizada na manhã dessa quarta-feira, 13 de setembro, temas como o inventário dos prédios históricos, migração de clínicas e escritórios para zonas residenciais, roteiro turístico e mobilidade foram apontados como importantes na revisão.

O público que comparece às reuniões ainda é pequeno, em média 40 pessoas, ninguém da Câmara Municipal, do Ministério Público ou da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) local. O que para uma cidade de 162.435 habitantes é ínfimo quando se trata de discutir o Plano Diretor. O pano de fundo da reunião é “Como você quer sua cidade daqui a 10 anos?”, projetada atrás da mesa ocupada pelos membros da comissão especial de revisão do Plano Diretor. Estes ouvem uma a uma das propostas, reclamações, ideias e sugestões apresentadas pelos presentes.

Na reunião desta quarta-feira, realizada no auditório do Núcleo de Apoio ao Professor e ao Aluno (NAPA), compareceram representantes de entidades representativas do comércio e indústria, micro, pequenas e médias empresas, turismo, hotéis, restaurantes e bares e de prestadores de serviços em geral, engenheiros, arquitetos, membros de entidades de classe e de Conselhos Municipais, de associações de bairro e cidadãos interessados nos trabalhos.

O objetivo da comissão especial é de que a revisão do Plano Diretor seja concluída até o mês de dezembro. A todo momento, membros da comissão reforçam que o principal objetivo da revisão é tornar a lei do Plano Diretor aplicável e, portanto, de execução prática de modo a promover o desenvolvimento ordenado do município.

Entre os assuntos destacados estavam as ações voltadas para a região central da cidade, que envolvem muitos pontos da mobilidade urbana, como por exemplo, a implantação de calçadões que privilegiem a circulação de pedestres, fiação subterrânea em regiões estratégicas, questões relacionadas à acessibilidade e a revitalização do Centro.

A próxima reunião está agendada para o dia 20 de setembro com as concessionárias de serviço público: – SABESP, ENERGISA, EMBRALIXO, entre outras.

O Plano Diretor do município é o instrumento básico de um processo de planejamento para a implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados.