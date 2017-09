Licitação para gestor do SAMU e UPA está suspensa

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) não deixou a prefeitura realizar a licitação que contrataria uma organização social para gerenciar o Serviço Médico de Urgência e Emergência (SAMU/192) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Vila Davi). A sessão estava agendada para a manhã desta terça-feira, 12 de setembro.

Na publicação do TCE/SP, no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOU), consta que a representação foi protocolada por Caio Matsugaki de França Souza. Ele apresentou 10 questionamentos. Entre estes, ausência de assinatura do edital; vícios quanto às condições de participação; violação do princípio da isonomia e do julgamento objetivo; impropriedades nos requisitos da qualificação técnica operacional e profissional; falhas na exigência de visita técnica; falhas na composição da Comissão Especial de seleção e outros.

A Prefeitura terá cinco dias para apresentar a documentação referente ao processo de licitação e o mesmo prazo para a defesa.