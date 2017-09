Proteção do Lago do Moinho inclui instalar um parque ecológico

O processo licitatório em andamento reacende a expectativa de que o projeto de recuperação das margens do lago do Tanque do Moinho será realidade em breve. A sessão de licitação começou na manhã dessa segunda-feira, 11 de setembro, no Palácio Santo Agostinho, Prefeitura.

Este projeto é um dos de 12 municípios do Estado de São Paulo que foram selecionados, em 2010, pelo Fundo de Interesse Difuso (FID) que receberão investimentos para a recuperação de danos ao meio ambiente, bens históricos e turísticos, além de projetos culturais. Concorreram com Bragança outras 100 cidades. Somados, os projetos totalizam aproximadamente R$ 15.247.245,94. Leia matéria na integra clique aqui