Diretoria do Braga inicia preparação para 2018

Livre do rebaixamento, a série C encerrou o calendário do Braga em 2017. Fim de trabalho em campo, início de trabalho nos bastidores para a preparação para a série A1 do Paulistão. Na tarde de ontem a reportagem da Gb falou com Clayton Vieira, o Diretor de Futebol do clube sobre como está o início da preparação para 2018. Segundo o dirigente, a preparação já está correndo a todo vapor. Ele informou que o elenco está de folga, provavelmente até novembro, mas com a possibilidade de alguns deles serem emprestados para a disputa da série B, para não perderem o condicionamento físico e manterem o ritmo de jogo.

Sobre contratações, Clayton Vieira disse que pelo menos, 50% dos atletas devem permanecer para a disputa da série A1 do Paulista, a maioria tem contrato com o clube ou até o fim do estadual ou mais longo. Questionados sobre a permanência de nomes como Guilherme Mattis, Gilberto e Edson Sitta, o dirigente despistou: “Não posso citar nomes, mas posso dizer que pelo menos de 13 a 14 atletas deste elenco permanecem” comentou.

O mistério também fica em torno do treinador que comandará a equipe em 2018. A permanência de Veiga é uma hipótese, principalmente após a mudança de comportamento da equipe nas três últimas partidas. O treinador chegou ao clube para a sua sexta passagem, faltando três rodadas para o fim do campeonato e com a ingrata missão de livrar o time da degola. Missão cumprida e com sucesso. Veiga só não livrou a equipe da degola, como mudou totalmente o estilo de jogo.

A expectativa do Técnico é que ao longo desta semana possa haver alguma definição sobre futuro. “Não tivemos nenhum tipo de conversa com relação a isso. Nem pensamos em longo prazo. A situação estava realmente complicada. Como vai ter uma reapresentação na terça-feira. É possível que tenha uma conversa. Mas aí depende da diretoria” disse Marcelo Veiga.

Para o Diretor de Futebol, Clayton Vieira, a permanência de Marcelo Veiga para o Paulistão é uma possibilidade real, porém ele não pode entrar em detalhes.