Ufa! Na “bacia das almas”; Bragantino vence por 3×2 e permanece na série C

O universo conspirou a favor para o Braga se manter na série C do Brasileiro. Neste final de semana, jogando a última rodada da fase de grupos, no estádio Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora, a equipe enfrentou o Tupi, vice-líder do grupo B do nacional e venceu pelo placar de 3×2. Porém, o resultado não era suficiente para manter o time na terceira divisão do nacional. Para isso, o Macaé deveria perder ou empatar com o Tombense para o Massa Bruta alcançar o objetivo de ficar na série C. E foi justamente o que aconteceu. Em uma partida de 98 minutos, o Macaé empatou com o Tombense e foi rebaixado para a série D, livrando o Bragantino da quarta divisão e de seu segundo rebaixamento consecutivo no nacional.

No jogo, o treinador Marcelo Veiga foi ousado e surpreendeu a equipe mineira que mesmo saindo na frente com um gol relâmpago, aos dois minutos, tomou o empate e a virada ainda na primeira etapa. Matheus Peixoto e Gilberto na primeira etapa e Guilherme Mattis, na segunda marcaram os tentos do Braga. Rafael Teixeira e Romarinho anotaram para o Tupi.

O Tupi segue na disputa das quartas de final da competição. Os Mineiros enfrentam o Fortaleza em duas partidas. A primeira no Castelão, em Fortaleza, e a segunda em Juiz de Fora. Se vencer garante o retorno à série B da competição. Já o Braga inicia o período de férias e de planejamento para 2018.

O jogo – Com um início frenético, o Tupi foi com tudo para cima do Braga e logo aos dois minutos abriu o placar. Após cruzamento de Jonathan pela direita, o zagueiro Gilberto fez o corte, a bola sobrou para Kalu que arriscou, mas, no meio do caminho, Rafael Teixeira, livre, dominou, girou e bateu para abrir o placar. Precisando do resultado para permanecer, o treinador Marcelo Veiga acertou o posicionamento dos atletas e, daí pra frente o Massa Bruta cresceu no jogo. Dominando a posse de bola, o Braga chegou ao gol de empate aos 15 minutos, quando Marino recebeu na entrada da grande área e deixou com Adriano, cortou o goleiro que ainda tentou sair do gol para abafar, mas Adriano cruzou por cima do goleiro para Matheus só escorar de cabeça e empatar a partida.

Com o empate, o Massa Bruta cresceu na partida e, mesmo fora de casa, continuou ditando as regras. O time priorizava a marcação no meio-campo, para anular as jogadas do Tupi, e buscava um contra-ataque em velocidade para surpreender o adversário.

E foi assim que o Braga ganhou um escanteio aos 33 minutos que culminou com a virada. Após uma linda cobrança de escanteio na segunda trave de Rafael Chorão, Gilberto aproveitou, subiu no terceiro andar e testou para o fundo das redes.

Mais tranquilo na segunda etapa, o Bragantino jogou com inteligência e soube enfrentar o Tupi. Tanto, que aos 23 minutos, em outra cobrança de escanteio, desta vez de Anderson Ligeiro, Guilherme antecipou a zaga mineira para marcar o terceiro do Bragantino. O resultado fez com que os times tivessem a atenção voltada para o confronto entre Tombense e Macaé. Um gol no Estádio Cláudio Moacyr, o Moacyrzão, mudaria tudo. Com o resultado, se o Tombense vencesse o jogo, passaria o Tupi-MG na tabela e fecharia a primeira fase em segundo, tirando a vantagem do Galo de decidir em casa. No caso de gol do Macaé, o Massa Bruta entraria na zona de rebaixamento novamente. O Tupi-MG ainda diminuiu o placar com Romarinho, que fez o primeiro dele na série C. O gol deu números finais à partida. Com o 0 a 0 em Macaé, o Tupi terminou em segundo, com a vantagem de decidir em casa e o Bragantino garantido na série C do ano que vem.