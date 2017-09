Nova empresa que vai gerir SAMU e UPA pode ser conhecida hoje

A nova organização social que vai administrar o Serviço Médico de Urgência e Emergência (SAMU/192) poderá ser conhecida nesta terça-feira, 12 de setembro ao término da licitação. Segundo consta no edital do certame, a proposta financeira total a ser apresentada pelas organizações sociais interessadas não poderá ultrapassar o valor máximo de R$ 18.828.000,00.

Ainda de acordo com o edital, a OS que vencer esta licitação terá um contrato de 12 meses sujeito à prorrogação de mais 60 meses caso os resultados satisfaçam plenamente o termos do edital e o atendimento á população de Bragança Paulista. A sessão de licitação está agendada para iniciar às 9h30, no Palácio Santo Agostinho.