Refis Municipal será votado hoje em regime de urgência

A sessão de hoje da Câmara Municipal possui seis projetos de lei e quatro moções na pauta para votação. Em turno único deve ser votado o Projeto de Lei Complementar 14/2017, de autoria do prefeito Jesus Chedid, que institui o Programa de Recuperação Fiscal – Refis, no exercício de 2017. Nesta nova versão os débitos com o Município poderão ser divididos em até 24 vezes. “Considerando o período de crise financeira pelo qual passa a economia nacional, o encaminhamento do projeto objetiva tornar possível ao contribuinte a regularização de sua situação tributária junto ao Município. Com a aprovação do mesmo, o Município também terá a arrecadação favorecida, sendo que a entrada de novos recursos viabilizará o desenvolvimento dos serviços públicos à população”, justifica o prefeito Jesus Chedid ao pedir agilidade na votação e aprovação do projeto.

O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) é destinado a promover a regularização dos débitos junto ao Município, decorrentes de créditos tributários e não tributários, constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, e protestados, com exigibilidade suspensa ou não, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016.

OUTROS- Também constam na pauta o PL 28/2017, que altera a Lei nº 4.369, de 15 de maio de 2013, sobre a qualificação de Entidades como Organizações Sociais; PL 36/2017, que denomina Rua Iracema de Moraes Rubinato a via pública localizada no Bairro Água Comprida, perpendicular à Rodovia Padre Aldo Bollini, Km 69; PL 37/2017, que denomina Antônio Navarro Bernal a via pública localizada no Bairro Sete Barras, perpendicular à Rodovia Benevenuto Moretto, Km 5, que termina no loteamento Jardim Solar; PDL 03/2017, que dispõe sobre concessão de título de cidadão bragantino a Aniz Abib Júnior e PL 34/2017, de autoria do prefeito Jesus Adib Abi Chedid, sobre a realização de despesas do Executivo pelo regime de adiantamento.

MOÇÕES- A Moção 45/2017 solicita ao Executivo estudos visando assistência ao produtor rural, buscando melhorar as condições a que se submetem; Moção 44/2017, manifesta apelo do Legislativo para a edição de Projeto de Lei dispondo sobre a exigência de cobertura de seguro contra furto e roubo de veículos em estabelecimentos que operam com estacionamentos; Moção 48/2017, solicita ao Executivo fornecimento de transporte gratuito aos alunos das Escolinhas de Futebol dos Clubes Amadores e, por fim, Moção 52/2017, que requer ao Executivo estudos visando remeter à Câmara projeto de lei concedendo isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU a imóveis tombados ou àqueles situados inteiramente em Área de Preservação Permanente – APP.

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal (Praça Hafiz Abi Chedid, 125 – Jardim América), podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.