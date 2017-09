A expectativa dos organizadores da sétima edição da ‘Festa da Linguiça’ é alta no que se refere a movimentar o fim de semana em Bragança Paulista, como uma atração turística e lazer e diversão para o público local. O evento anual começou na noite da última quarta-feira, 6 de setembro e está programada para encerrar na noite do domingo, 10 de setembro. A entrada no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa, Posto de Monta é livre. Leia matéria na integra clique aqui