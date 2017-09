7 de setembro: O sol iluminou e esquentou o público durante os desfiles da Independência

Os 195 anos da Independência do Brasil foi comemorado, em Bragança Paulista, na manhã da última quinta-feira, 7 de setembro, com solenidades de hasteamento da Bandeira Nacional, execução do Hino Nacional e acendimento da pira com o ‘Fogo da Independência’. Tudo organizado em frente à concha acústica do Bairro do Matadouro.

Os desfiles ocuparam aproximadamente três horas da atenção de um representativo público, de autoridades civis e militares, assim como, da população. Os aplausos constantes foram indicativos de que o evento agradou. Leia matéria na integra clique aqui