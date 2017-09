Prefeitura pretende revisar o Plano Diretor até dezembro

De acordo com o que ficou acordado na reunião realizada nessa última semana, a Comissão Especial da Prefeitura tem como meta revisar o Plano Diretor até o mês de dezembro. A tarefa deveria ter sido cumprida em 2013 conforme determina a legislação que instituiu o Plano Diretor do Município em 2007.

O desafio da revisão é bem conhecido dos membros da comissão, assim como dos engenheiros, arquitetos, lojistas, corretores de imóveis e outros representantes dos diversos segmentos da sociedade local que estão participando das reuniões. Isto porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), lançou estudo recente onde informa que cidades do porte de Bragança Paulista foram as que mais cresceram nos últimos anos. O Município, segundo o instituto, tem mais de 163 mil habitantes.

A falta de uma revisão do Plano Diretor, conforme ficou esclarecido na reunião dessa semana, emperrou o desenvolvimento socioeconômico do Município. Leia matéria na integra clique aqui