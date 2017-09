Vida ou morte: Bragantino encara o Tupi e precisa vencer

Hoje, às 17 horas, o Bragantino volta a campo para a última e decisiva rodada da série C. A equipe enfrenta o já classificado Tupi, em Juiz de Fora e precisa fazer sua parte para concretizar a difícil missão de vencer o Tupi e fugir do rebaixamento. Porém, agora essa missão fica um pouco mais difícil com a baixa que a equipe teve. O lateral direito Bruno Oliveira, não viajou com a equipe e acertou para jogar a série A do Brasileiro pelo Bahia. O lateral era considerado peça chave no setor ofensivo da equipe, tanto que na última partida quase marcou por três vezes.

Com esse desfalque o técnico Marcelo Veiga deverá colocar Samuel, ou Kellynton na lateral direita. Outra baixa sentida é de Felipe Silva, atacante reserva, e que vinha entrando bem nos últimos jogos. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no empate, em casa, por 1 a 1, com o Joinville.

Para esta partida, Veiga terá os retornos do lateral-esquerdo Fabiano e do volante Marino, que cumpriram suspensão automática. A tendência é que Fabiano retorne a sua posição de origem e que Marino retome sua vaga na contenção do meio de campo. Porém o treinador ainda não se decidiu se saca o jovem Anderson Ligeiro ou Adriano Paulista. Nessa semana Veiga fez testes em outras posições durante a semana, mas não revelou uma provável escalação para o duelo decisivo.

Além de vencer o Tupi – já classificado para as quartas, mas que ainda briga pela liderança – o Bragantino precisa torcer por uma derrota do Macaé, que enfrenta o Tombense, no Moacyrzão. O Massa Bruta é o vice-lanterna, com os mesmos 18 pontos do Macaé, oitavo colocado. Assim, pode se salvar com um empate, desde que o rival seja derrotado.

PREMIAÇÃO BOA – Os jogadores fizeram uma movimentação já em Juiz de Fora nesta tarde e depois iniciaram o regime de concentração. A diretoria não confirmou, mas vai ter um prêmio extra para o time vencer. Algo em torno de R$ 50 mil pela vitória e mais R$ 50 mil em caso de manutenção na Série C. Sem vencer há quatro jogos, quando bateu o Mogi Mirim, por 1 a 0, dentro do Nabizão, o Bragantino acumulou uma derrota e três empates. Agora para vencer e se salvar deve ter esta formação: Renan Rocha; Kerryton, Gilberto, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Edson Sitta, Marino e Rafael Chorão; Adriano e Matheus Peixoto.

Conversa estranha – O presidente Marco Chedid considerou como um desrespeito de Bruno Oliveira ao ser negar a viajar com a delegação. Ele tem vínculo com o Palmeiras, que paga seus salários, e nem vai ter tempo para se transferir para o Bahia.

Isso porque as inscrições para o Brasileirão acabam nesta sexta-feira e o novo contrato só poderia ser assinado após a rescisão contratual com o Bragantino. “O jogador não cumpriu suas obrigações com o clube e apresentou um argumento que não parece verdadeiro. Nós ligamos no Bahia e o clube não confirmou qualquer negócio a respeito” – disse o presidente Marco Chedid ao portal Futebol Interior.

O técnico Marcelo Veiga preferiu ver o lado positivo da saída de Bruno Oliveira: “Pelo menos a gente sabe realmente com quem pode contar neste último jogo que para nós é uma guerra” – disse Veiga à mesma fonte. Na quinta-feira à tarde a equipe seguiu viagem até Juiz de Fora, passando pelo Estado do Rio de Janeiro antes de chegar a Minas Gerais.