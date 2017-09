Festa da Linguiça: Programação segue intensa até amanhã

A Prefeitura, por meio da secretaria de Cultura e Turismo e organização da ALBRAG –Associação dos Produtores de Linguiça e Embutidos de Bragança, realiza a sétima edição da tradicional Festa da Linguiça de 6 a 10 de setembro, das 10h às 22h, no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta).

Na noite de quarta-feira, 6, o vice-prefeito Amauri Sodré, representou o prefeito Jesus Chedid na abertura da festa, que também contou com a presença de secretários municipais.

Todos ressaltaram a importância da festa para a valorização da cultura de Bragança, além do fortalecimento do turismo gastronômico da cidade com um evento que atrai milhares de pessoas de várias regiões. A festa conta com a participação de 12 produtores de linguiça que apresentam diversos tipos e sabores da iguaria, pratos inusitados e criativos, o tradicional lanche com vinagrete e o churrasco. Os expositores são: Autêntica – Linguiçaria de Bragança Paulista; Linguiçaria Bragança; Linguiçaria Colonial de Bragança; Carnes Kente; Ki Assados; La Bragantina – Linguiças Artesanais; Nova Vicchi; Linguiçaria Original Bragança; Real Bragança Linguiçaria – Embutidos Artesanais; Rosário Linguiçaria; Supermercados Economia e Amerê Charcutaria.

As novidades apresentadas neste ano são as opções vegetarianas, com versões da linguiça sem a proteína animal. A entrada é gratuita.

PROGRMAÇÃO- Hoje, das 13h30 às 15h, haverá apresentação da Orquestra de Viola Bragantina, seguida pela banda Chicamandu, e pelo grupo Grande Encontro até às 19h. Das 19h30 às 21h30 Freedy Groovers anima a festa. O encerramento hoje se dará com a Faculdade do Samba Dragão Imperial.

Amanhã, as atrações musicais começam mais cedo, ao meio dia, com a Orquestra de Viola Violeiros do Jaguary. Depois Fábio Notari toca até às 15h, Rock Label até as 17h, Galo da Vida até 19h. Pop Mind sobe ao palco das 19h às 21h e, às 21h30, a Escola de Samba Acadêmicos da Vila encerra a 7ª Festa da Linguiça.